Kışın mavi yazın pembe. Türkiye'nin ikinci büyük gölünde renk değişti

Yaşanan doğa olayını anlatan Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın, "Tuz Gölü yaz aylarında artan sıcaklık ve buharlamaya bağla olarak kırmızı ve pembe renge bürünmektedir. Bu aslında bir doğa olayıdır. Tuz Gölü'nde yaşayan canlıların aşırı bunaltıcı sıcaklık ve artan tuz oranından kendilerini korumak amacıyla göle yaydıkları pigmentlerden kaynaklanıyor. Bu pigmentler göle kırmızı ve pembe rengi veriyor. Burada en çok bulunan mikroorganizma ise alglerdir. Bu algler aynı zamanda flamingolar için de önemli bir besin kaynağıdır." dedi.