Kıvılcımlar yandaki dükkana sıçradı, yangın çıktı. 4 katlı bina tahliye edildi
01.08.2026 14:56
Son Güncelleme: 01.08.2026 14:57
Antalya'da tente yapımı sırasında sıçrayan kıvılcımlar, yorgan dükkanında yangına neden oldu. 4 katlı bina tahliye edilirken, yangında iki iş yeri zarar gördü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tente montajı sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yorgan dükkanında yangına neden oldu.
Alevler nedeniyle 4 katlı bina tahliye edilirken, yangında yorgan dükkanı ile bitişiğindeki kuaförde hasar oluştu.
Yangın, Sinan Mahallesi Arık Caddesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde çıktı.
Kadın kuaförünün balkonuna tente yapılması için başlatılan çalışma sırasında, asma katta yapılan kaynak işleminden sıçrayan kıvılcımlar yan taraftaki yorgancı dükkanını tutuşturdu.
Alevlerin kısa sürede büyümesiyle binayı yoğun duman kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
"BALKONDAKİ KAYNAK İŞİ YÜZÜNDEN TUTUŞTU"
İş yeri sahibi İsmail Kaymakçı’nın babası Ahmet Kaymakçı, yangının yaptığı kaynak sırasında çıktığını belirterek, "Balkonda bir kaynak işi vardı, onu yaparken ufak bir kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışıyordum ama hakkından gelemedim. İtfaiye geldi ve söndürme çalışmalarını yaptı. Yapacak bir şey yok buna da şükür ki can kaybı ya da yaralanan olmadı" dedi.
"BALKON KARTONPİYERDİ"
İsmail Kaymakçı ise "İş yerinde çalışırken bağırış oldu. Babam kaynak yaparken yan taraftaki yorgancı dükkanında yangın çıktı. Müşterimi bırakarak yardıma koştum. Her yer duman ve alevler içerisinde kaldı. İş yeri sahibini de aradım o da zaten şehir dışındaydı. Babam balkona gölgelik yapıyordu. Balkonda kartonpiyer olunca ufak bir kıvılcım yandı tutuştu. Maddi zarar var." diye konuştu.
Ekiplerin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.
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