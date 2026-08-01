Kıvılcımlar yandaki dükkana sıçradı, yangın çıktı. 4 katlı bina tahliye edildi

İş yeri sahibi İsmail Kaymakçı’nın babası Ahmet Kaymakçı, yangının yaptığı kaynak sırasında çıktığını belirterek, "Balkonda bir kaynak işi vardı, onu yaparken ufak bir kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışıyordum ama hakkından gelemedim. İtfaiye geldi ve söndürme çalışmalarını yaptı. Yapacak bir şey yok buna da şükür ki can kaybı ya da yaralanan olmadı" dedi.