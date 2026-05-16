Kızılırmak Deltası'nı kapladılar. 70 farklı türü bulunuyor

Dünya genelinde yaklaşık 70 farklı türü bulunan nilüferin; beyaz, pembe, sarı, mavi ve mor gibi pek çok rengi bulunuyor. Bilimsel adı Nymphaea caerulea olan “Mavi Nilüfer” bazı inanışlarda kutsal bir yere sahip.

Işığa duyarlı bir yaşam formuna sahip olan bu çiçek, antik medeniyetlerde "yeniden doğuşun" simgesi olarak kabul ediliyor.

Güneş ışığını maksimum düzeyde emerek fotosentez yapan nilüfer, sudaki canlılar için de korunaklı gölgelik alanlar oluşturuyor. Görünüşünün aksine oldukça dayanıklı ve zorlu çevre koşullarında bile hayatta kalabiliyor.