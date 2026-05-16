Kızılırmak Deltası'nı kapladılar. 70 farklı türü bulunuyor
16.05.2026 14:15
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası, nilüfer ve kızıl eğrelti otları ile kaplandı.
Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 56 bin hektar genişliğe sahip.
Yaz aylarına yaklaşırken canlanan deltada kızıl eğrelti otu (azolla filiculoides) ile "lotus" adıyla da bilinen nilüferler, su yüzeylerini kaplayarak görsel şölen sunuyor.
"DOĞANIN KALBİNDEYİZ"
Kızılırmak Deltası'nın Habilli Mahallesi Kanal Boyu mevkisinde kızıl eğrelti otu ve nilüferler arasında ayakta kürek sörfü yapan Kadir Batuhan Kayar, "Burasını sosyal medyada görüp merak ederek geldim. Arkamda kızıl eğrelti otları, önümde nilüferler ve su papatyaları vardı. Gerçekten doğanın tam kalbindeyiz." dedi.
Deltada ayakta kürek sörfü yapmanın keyifli olduğunu vurgulayan Kayar, zorluklara rağmen manzaranın buna değdiğini belirtti.
Kayar, "Buranın atmosferinin esrarengiz bir büyüsü var. Gelirken mandalar, leylekler ve deltada yaşayan kuş türlerini de gördük. Muğla'dan gelen biri olarak buraya hayran kaldım." ifadesini kullandı.
NİLÜFERİN ÖZELLİKLERİ
Dünya genelinde yaklaşık 70 farklı türü bulunan nilüferin; beyaz, pembe, sarı, mavi ve mor gibi pek çok rengi bulunuyor. Bilimsel adı Nymphaea caerulea olan “Mavi Nilüfer” bazı inanışlarda kutsal bir yere sahip.
Işığa duyarlı bir yaşam formuna sahip olan bu çiçek, antik medeniyetlerde "yeniden doğuşun" simgesi olarak kabul ediliyor.
Güneş ışığını maksimum düzeyde emerek fotosentez yapan nilüfer, sudaki canlılar için de korunaklı gölgelik alanlar oluşturuyor. Görünüşünün aksine oldukça dayanıklı ve zorlu çevre koşullarında bile hayatta kalabiliyor.
