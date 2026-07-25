Kızın ailesi başlık parası diye servet istedi. "Zenginlerin kalbi var da fakirlerin yok mu?"
25.07.2026 11:27
Son Güncelleme: 25.07.2026 12:01
Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Çiftçi'nin sevdiği kızın ailesi, evlenebilmek için başlık parası talep etti. Beş yıldır inşaatlarda işçi olarak çalışan ancak bir türlü istenen miktarı toplayamayan Çiftçi, "Zenginlerin kalbi var da fakirlerin yok mu?" diye sordu.
Türkiye'de başlık parası adetine takılan gençlerden biri, Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Çiftçi oldu.
Çiftçi, sevdiği kızın ailesinin evlenebilmek için 800 bin TL başlık parası talep ettiğini belirtti. Bu tutarı biriktirebilmek için beş yıl önce Ankara'ya geldiğini anlatan adam, senelerdir inşaatlarda çalıştığını söyledi.
Çiftçi, ekonomik şartlar nedeniyle istediği miktarı bir türlü biriktiremediğini belirterek şöyle konuştu:
“Ben aslen Şanlıurfalıyım. Başlık parasını toplamak için Ankara'ya geldim ama başlık parası çok olduğu için toplayamıyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. Başlık parası adetinin kalkmasını istiyorum. Bana ‘Başlık parası 700-800 bin lira, parayı getirmezsen sana kız yok' dediler. Ben de kendi çaremin başına bakmak durumunda kaldım.”
"SEVDİĞİM KIZ BANA KAÇARSA SIKINTI OLUR"
Çiftçi, beş yıldır inşaatlarda çalıştığını belirterek “Parayı zor topluyorum. Gençlerin sesi olmak istiyorum. Sadece benim değil, oradaki bütün gençlerin sesi olmak istiyorum. Oradaki bütün gençler bu durumdan dolayı evlenemiyor. Zor bir durum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an çalışmak zorundayım. Sevdiğim kız bana kaçarsa sıkıntı olur, kaçıramam.” ifadesini kullandı.
Ailesinin ve kendisinin durumu olmadığı için sevdiğiyle kavuşamadığını ifade eden Çiftçi, şu sözlerle dert yandı:
"Zenginlerin kalbi var da fakirlerin yok mu? Biz de evlenmek istiyoruz ama başlık parası yüzünden evlenemiyoruz. ‘Gençler evlensin' diyorlar ama oradaki gençler başlık parası yüzünden evlenemez. Bu durumu yaşayan arkadaşlarım da var.
Onlar da 5-6 yıldır inşaatlarda çalışıyor, evlenemezler. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Bu duruma bir çare bulsunlar. Buna ‘dur' diyecek birisi lazım. Gençler Şanlıurfa'da evlenemiyor. 700-800 bin lira başlık parası olamaz. Ben sevdiğimi parayla satın alamam.
Gönlüm sevmişse sevmiş, karşı taraf da sevmişse sevmiş. Bunu yaşayan bilir. Buradan ailesine de seslenmek istiyorum. Ben kızınızı kalpten seviyorum. O da beni seviyor. Lütfen başlık parasını kaldırın."
BAŞLIK PARASI NEDİR?
Başlık parası, "evlenecek erkeğin veya ailesinin, gelin olacak kadının ailesine ödediği para, mal veya değerli eşya" olarak tanımlanıyor.
Hukuken hiçbir bağlayıcılığı olmayan gelenek, maddi durumu yerinde olmayan gençlerin evliliğini zorlaştıran bir uygulama olarak öne çıkıyor.
Son yıllarda bazı aşiretler, "Evlenmeyi kolaylaştıralım, başlık parası almayalım." diyerek uygulamaya son verdi.