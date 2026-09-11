Kocaeli kıyılarında yeni turizm dönemi. 20 bin hektarlık plan onaylandı

Kültür ve turizm alanındaki gelişmelere de değinen Ersoy, turizmi 12 aya ve 81 ile yayma vizyonunun hayata geçirildiğini; ürün ve pazar çeşitliliğinin artırıldığını, tesisleşme, ulaşım, konfor ve sürdürülebilirlik alanlarında öncü uygulamaların devreye alındığını ifade etti.

Türkiye’nin 2025 yılını 65,2 milyar dolarlık rekor turizm geliriyle kapattığını, 2026 yılının ilk altı ayında ise 25,7 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini belirten Ersoy, Türkiye’yi “turizmin süper liginde zirveye talip eşsiz bir potansiyel” olarak nitelendirdi.

Dünyanın en yoğun ve kapsamlı arkeoloji çalışmalarının yürütüldüğünü, Cumhuriyet tarihinin en yoğun restorasyon, inşa ve ihya çalışmalarının gerçekleştirildiğini kaydeden Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen uluslararası iş birlikleri sayesinde binlerce kültür varlığının Türkiye’ye iadesinin sağlandığını söyledi.

Ersoy ayrıca sanat kurumlarının ulusal ve uluslararası sahnelerde her yıl başarı çıtasını yükselttiğini, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin milyonları kültür ve sanatla buluşturduğunu ve Türkiye’nin dizi ihracatında dünyanın üç büyük ülkesinden biri konumuna geldiğini ifade etti.