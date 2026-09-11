Kocaeli turizminde yeni yol haritası: Master plan ve 4 mevsim turizm gündemde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kocaeli’de turizm ve kent yaşamına katkı sağlayan farklı noktaları ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Ersoy, programı kapsamında Körfez Aqua Akvaryumu ve İzmit Millet Bahçesi’ni ziyaret etti. Daha sonra Kocaeli Valiliğine geçen Ersoy, Vali İlhami Aktaş ile bir araya geldi. Programın devamında Ersoy, Kuzuyayla Tabiat Parkı’ndaki Kartepe Teleferiği’nde incelemelerde bulundu. Ersoy’un Kocaeli programında bu durakların yanı sıra Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı da yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un STK’larla bir araya geldiği toplantıya; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus da eşlik etti.