"Kolajen deposu" olarak tanımlanıyor. Erzurumluların vazgeçilmez lezzeti tescillendi
13.05.2026 11:44
Erzurum'un asırlık lezzetlerinden paça çorbasının coğrafi işaretle tescillenmesi, kentin gastronomi kimliğinin güçlenmesine katkı sağlayacak.
Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan geçmişiyle Türk mutfağında önemli yere sahip paça çorbası, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurusu sonucu "Erzurum paça çorbası" adıyla tescil edildi.
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde "Gastronomi şehri Erzurum" olarak yer alan kentte özellikle kış aylarında sıklıkla tüketilen paça çorbası, "kolajen deposu" olarak tanımlanıyor.
Şehrin tescilli lezzetleri arasında yer alan cağ kebabı, İspir kuru fasulyesi, hıngelin (Erzurum mantısı), kesme aşı ile ayran aşı gibi yöresel çorbaların yanında paça çorbasının da coğrafi işaret alması, kentin gastronomisine katkı sağlayacak.
62 ÜRÜN COĞRAFİ İŞARET ALDI
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, "Şehir bu gastronomi kimliğini kaybetmek üzereydi. Son 10 yılda Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemli çalışmalar yürüttük. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi'ne dahil olduk." dedi.
Kent adına 62 ürünün coğrafi işaret tescili aldığını ve 25 ürünün daha tescil aşamasında olduğunu dile getiren Aynalı, coğrafi işaretli ürün sayısı anlamında Erzurum'un Türkiye'de 3. sırada bulunduğunu belirtti.
SABAHLARI DAHA ÇOK TÜKETİLİYOR
Gastronominin, bütün turizm çeşitliliğini pozitif etkileyen bir alan olduğuna işaret eden Aynalı, şunları kaydetti:
“Paça çorbası çok sağlıklı bir çorba. Özellikle sabahları çok yoğun tüketilen bir yemek. Paça çorbasıyla kolajen ve kalsiyum yükleniyorsunuz ve bağışıklık sisteminiz güçleniyor. Gün boyu size enerji veren özelliği var.”
"GURUR VERİCİ BİR DURUM"
İşletmelerinde paça çorbası hazırlayıp satışını yapan Emrullah Barkın ise 3 kuşaktır bu işle uğraştıklarını söyledi.
Özellikle "ayak paça" denilince akla Erzurum'un geldiğini anlatan Barkın, şöyle konuştu:
“Erzurum paçasının özelliği sade olmasıdır. Buranın yaylalarında yetişen tosunların ayak paçalarından yapılıyor. Saat 14.00'te mutfakta temizlik, pişirme ve doğrama işleri başlıyor. Bu süreç her gece 23.00'e kadar sürüyor. Sabah 04.00'te çorbamız hazır oluyor.”
Sabah namazında camiden çıkanların ve çalışmak için sebze haline gidenlerin paça çorbasının müdavimleri olduğunu belirten Barkın, “Bizim için bu coğrafi tescil belgesi, gurur verici bir durum” dedi.
