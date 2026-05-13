"Kolajen deposu" olarak tanımlanıyor. Erzurumluların vazgeçilmez lezzeti tescillendi

Şehrin tescilli lezzetleri arasında yer alan cağ kebabı, İspir kuru fasulyesi, hıngelin (Erzurum mantısı), kesme aşı ile ayran aşı gibi yöresel çorbaların yanında paça çorbasının da coğrafi işaret alması, kentin gastronomisine katkı sağlayacak.

62 ÜRÜN COĞRAFİ İŞARET ALDI

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, "Şehir bu gastronomi kimliğini kaybetmek üzereydi. Son 10 yılda Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemli çalışmalar yürüttük. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi'ne dahil olduk." dedi.

Kent adına 62 ürünün coğrafi işaret tescili aldığını ve 25 ürünün daha tescil aşamasında olduğunu dile getiren Aynalı, coğrafi işaretli ürün sayısı anlamında Erzurum'un Türkiye'de 3. sırada bulunduğunu belirtti.