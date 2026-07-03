Komşu yüksek ses için uyardı. Kimseye aldırış etmeden evi kurşun yağmuruna tuttu

Bu tespitlerle çalışma yapan polis, adrese operasyon düzenledi.

Baskında Hakan Şerif K. ile saklanmasına yardımcı olduğu belirtilen ve "Dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Baran D. (23), yakalandı.

Adresteki aramada ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda mermi ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Şerif K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Baran D. ise cezaevine teslim edildi.