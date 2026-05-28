Komşular canından bezdi. "2009'dan beri rahat vermiyor"

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kadın, çevreden topladığı çöpleri apartmanın sığınağında biriktirmeye başladı.

Bina sakinlerinin tepkisine aldırış etmeyen kadın, daha sonra bahçeyi belediyenin kaldırım taşlarını çalarak çevirdi ve içini çöplerle doldurdu.

Durumdan şikayetçi olan apartman sakinlerinden Muhammet Can Temurbalık, şunları söyledi: “Biz 2009'dan beri bu binada oturuyoruz. Bu kadın yıllardır buraya çöp topluyor. Sığınakta başladı, tartıştık, mahkemelik olduk. Sığınağı bıraktı, bu sefer bahçeye çöp toplamaya başladı. O da yetmedi, geldi bina sakinlerinin huzurunu bozmak için merdivenlere sürekli çöp attı. Benim 2 buçuk yaşında çocuğum var. Sabah kalktığımda çocuğumun ayakkabısının içinde cam parçaları vardı.”

Temurbalık “Ertesi gün eve kamera taktırdım. Bunun bir değil iki değil. Sığınaktan herkesin malzemelerini, çocukların bisikletini çaldı. Belediyenin kaldırım taşlarını çalıp getiriyor, buraya diziyor, kendine duvar yapıyor. Binanın burasına hayvan gübresi döküyor, aylarca biz bu kokuyu çekmek zorunda değiliz." ifadesini kullandı.

“2009'DAN BERİ RAHAT VERMİYOR”

Saime Tezeren de yıllardır benzer sorunları yaşadıklarını belirterek, “2009'dan beri bu binadayız. İlk yıllardan sonra sürekli çöp sorunu başladı. Torunlarımız rahat oynayamıyor. Sürekli gürültü ve huzursuzluk yaşanıyor. Komşular da şikayetçi. Ortak alanı sahiplenmiş gibi davranıyor. Binanın duvarlarından su döküyor, zarar verdiğini düşünüyoruz. Çok rahatsızız.” diye konuştu.

Hem binada hem de sokakta yaşayan vatandaşlar, yıllardır aynı sorun nedeniyle mağdur olduklarını öne sürerek yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

Kadının bina içine çöp bıraktığı, apartman girişine zarar verdiği, sokakta oynayan çocukları kovaladığı ve çevredeki insanlara hakaret ettiği iddia edilen anların cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.