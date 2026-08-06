Komşusunu öldürdü, cinayetten sonra evini ve aracını yaktı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir kişi tartıştığı komşusunu tabancayla öldürdükten sonra evini ve aracını ateşe verdi, olayda iki kişi yaralandı.

Güneşler köyünde henüz belirlenemeyen nedenle S.T. (62) ile komşusu Yakup Açıkgöz (64) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T. tabancayla Açıkgöz'e ateş etti. Açıkgöz, olay yerinde hayatını kaybetti.