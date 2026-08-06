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Komşusunu öldürdü, cinayetten sonra evini ve aracını yaktı

06.08.2026 15:19

AA

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Kastamonu'da bir kişi tartıştığı komşusunu öldürdü. Katil zanlısı cinayetin ardından öldürdüğü komşusunun evini ve aracını ateşe verdi.

Komşusunu öldürdü, cinayetten sonra evini ve aracını yaktı
Anadolu Ajansı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir kişi tartıştığı komşusunu tabancayla öldürdükten sonra evini ve aracını ateşe verdi, olayda iki kişi yaralandı.

 

Güneşler köyünde henüz belirlenemeyen nedenle S.T. (62) ile komşusu Yakup Açıkgöz (64) arasında tartışma çıktı.

 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T. tabancayla Açıkgöz'e ateş etti. Açıkgöz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Komşusunu öldürdü, cinayetten sonra evini ve aracını yaktı 1
Anadolu Ajansı

Olay sırasında şüpheli S.T'nin Yakup Açıkgöz'e ait ev ve aracı da ateşe verdiği öğrenildi.

 

Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken evde hasar oluştu.

HASTANEDE KAVGA ÇIKTI 2
IHA

HASTANEDE KAVGA ÇIKTI

Yaşanan kavgada E.F, yangında ise D.A yaralandı. Yaralılar tedavi için Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

S.T. jandarma ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalandı.

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