Komşusunu öldürüp "kötü koku" ihbarında bulundu

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KÖTÜ KOKUYU İHBAR ETTİ

Agop Değirmencioğlu'nun ölümüne ilişkin çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ve Beyoğlu Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri yapılan incelemelerde Değirmencioğlu'nun çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi.



Bunun üzerine ekipler kötü koku geldiğini söyleyerek polise ihbarda bulunan komşusu Mehmet Şerif Tayık'ın cinayeti işlediğini tespit etti.



Agop Değirmencioğlu’nu evinde bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Tayık, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.