Komşusunu öldürüp "kötü koku" ihbarında bulundu
10.08.2026 18:42
Beyoğlu'nda komşusunu çok sayıda bıçak darbesiyle öldüren bir kişi, ardından polise kötü koku ihbarında bulundu.
Korkunç olay, İstanbul Beyoğlu'nda 7 Ağustos günü Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ermenistan uyruklu 64 yaşındaki Agop Değirmencioğlu’nun komşusu Mehmet Şerif Tayık (45), polisi arayarak Değirmencioğlu’nun evinden kötü koku geldiğini söyledi.
İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, eve girdiklerinde Değirmencioğlu’nun cesedini buldu.
CESETTE BIÇAK DARBELERİ BULUNDU
Değirmencioğlu’nun boyun bölgesinde bıçak darbeleri bulunduğu tespit edildi.
Yapılan incelemenin ardından olay, şüpheli ölüm olarak belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KÖTÜ KOKUYU İHBAR ETTİ
Agop Değirmencioğlu'nun ölümüne ilişkin çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ve Beyoğlu Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri yapılan incelemelerde Değirmencioğlu'nun çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi.
Bunun üzerine ekipler kötü koku geldiğini söyleyerek polise ihbarda bulunan komşusu Mehmet Şerif Tayık'ın cinayeti işlediğini tespit etti.
Agop Değirmencioğlu’nu evinde bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Tayık, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
"ARAMIZDA KİRA ANLAŞMAZLIĞI VARDI"
Şüpheli Mehmet Şerif Tayık'ın emniyetteki ifadesinde, "Aramızda kira anlaşmazlığı vardı. Ağır hakaretlere maruz kaldım. Bıçaklayarak Agop Değirmencioğlu’nu öldürdüm" dediği öğrenildi.