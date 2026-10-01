Konteyner kentte yanan otomobilde ‘hırsızlık’ şüphesi: Koltukta kaldırım taşı bulundu

13 yıldır gözü gibi baktığı aracının gece yarısı alevler içinde kaldığını söyleyen Yahya Boyacı, aracın çalınmak isterken yanmaya başladığını düşünüyor "Gece arabayı getirip buraya koydum ve gece saat 04.00'te yanmış. Yandığı zaman beni uyardılar. Kalktım baktığımda, alevler içinde yanıyor. Vallahi arabayı 2013 yılında aldım. O günden beri bende, hiç değiştirmedim. Her sene bakımını yaptırırım, her akşam buraya park ederdim. Camı kırmaya çalışmışlar. Kırdıktan sonra kısa devre yaptırıp çalıştırmaya kalkmışlar. Çalıştırınca da alev almış. Arabayı daha geriye park etmiştim, komşunun duvarına yaklaşık yarım metre kala duruyordu. Ondan sonra arabayı çalıştırmışlar, yaklaşık iki metre yürütmüşler. Depremde evim yıkıldı. Onu bekliyorum. Bir an önce orası yapılınca çekip gideceğim. Polis geldi, incelemelerini yaptılar ve raporlarını hazırlayıp gittiler. Bana, ‘Kimseden şüpheleniyor musun?' diye sordular. Ben de ‘Yok, şüphelenmiyorum' dedim. ‘Düşmanın var mı?' diye sordular, ‘Yok' dedim. Bir an önce suçlunun bulunup cezasını çekmesini istiyorum" dedi.