Konteyner kentte yanan otomobilde ‘hırsızlık’ şüphesi: Koltukta kaldırım taşı bulundu
01.10.2026 09:08
Hatay’da konteyner kentte park halindeki otomobil gece saatlerinde yanarak kullanılamaz hale geldi. Araç sahibi, otomobilinin hırsızlar tarafından çalınmaya çalışılırken yandığını öne sürdü.
ÖN KOLTUKTA KALDIRIM TAŞI BULDU
Hatay’ın Antakya ilçesinde konteyner kentte park halindeki otomobil, gece saatlerinde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Araç sahibi Yahya Boyacı, otomobilinin çalınmaya çalışıldığı sırada yandığını öne sürdü.
Yangının ardından aracını kontrol eden Boyacı, ön koltukta kaldırım taşı bulduğunu belirtti. Otomobilinin hırsızlık girişimi sırasında yakıldığını iddia eden Boyacı, olayın sorumlularının bulunmasını istedi.
Yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.
ALEVLER KONTEYNERLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın; Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki konteyner kentte meydana geldi. Konteyner kentte yaşayan Yahya Boyacı'ya ait 31 APN 42 plakalı Fiat marka otomobil gece saatlerinde alevlere teslim olarak yandı.
Gece saat 04.00 sıralarında komşularının uyarısıyla uyanan Boyacı, aracını alevler içerisinde gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri konteynere sıçramadan söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. 13 yıl önce satın aldığı otomobilini düzenli olarak bakımdan geçirdiğini belirten Boyacı; aracın çalınmak için kaldırım taşıyla camının kırıldığını iddia ederek çalıştırılmaya çalışıldığı sırada alev alarak yandığını söyledi.
Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttuğunu ifade eden Boyacı, suçluların yakalanmasını istediğini söyledi.
"KISADEVREYLE ÇALITIRMAYA KALKIŞINCA ALEV ALMIŞ"
13 yıldır gözü gibi baktığı aracının gece yarısı alevler içinde kaldığını söyleyen Yahya Boyacı, aracın çalınmak isterken yanmaya başladığını düşünüyor "Gece arabayı getirip buraya koydum ve gece saat 04.00'te yanmış. Yandığı zaman beni uyardılar. Kalktım baktığımda, alevler içinde yanıyor. Vallahi arabayı 2013 yılında aldım. O günden beri bende, hiç değiştirmedim. Her sene bakımını yaptırırım, her akşam buraya park ederdim. Camı kırmaya çalışmışlar. Kırdıktan sonra kısa devre yaptırıp çalıştırmaya kalkmışlar. Çalıştırınca da alev almış. Arabayı daha geriye park etmiştim, komşunun duvarına yaklaşık yarım metre kala duruyordu. Ondan sonra arabayı çalıştırmışlar, yaklaşık iki metre yürütmüşler. Depremde evim yıkıldı. Onu bekliyorum. Bir an önce orası yapılınca çekip gideceğim. Polis geldi, incelemelerini yaptılar ve raporlarını hazırlayıp gittiler. Bana, ‘Kimseden şüpheleniyor musun?' diye sordular. Ben de ‘Yok, şüphelenmiyorum' dedim. ‘Düşmanın var mı?' diye sordular, ‘Yok' dedim. Bir an önce suçlunun bulunup cezasını çekmesini istiyorum" dedi.