Konya'da rekolte sevinci. Yüzde 80'i yurt dışına ihraç edilecek, kilo başına 60 TL masrafı var

Akşehir Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suat Ordu, Akşehir ve Sultandağı'nda yetişen kirazların kalitesinin yüksek olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Dünyanın en kaliteli kirazlarının yetiştiği ve Türkiye'nin de en güzel, en kaliteli kirazların yetiştirildiği bir havzadayız. Akşehir Gölü ile Sultan Dağları arasında toplam 30 kilometrelik bir alanda yetişen Napolyon kirazlarımız bu bölgede yetişiyor.

Ürünlerimizin yüzde 70-80'i yurt dışına ihracat edilmektedir. Bu yıl beklediğimiz ürün kalitemiz şu anda var. Tonajımız gayet güzel. Hava şartlarından dolayı mevsimsel olarak bir ürünlerin hasadında gecikme var. Bu gecikmede bizim meyvemizin kalitesi ve kalibresi için iyi bir sonuçlar yapıyor.

Çünkü yağışlardan dolayı sabahleyin kalktığımızda böyle tarlalarda, bahçelerde, meyve ağaçlarının üzerinde bir çiy oluşuyor. Bu da kirazın kalitesini ve olgunlaşmasını artırıyor."