Koparmanın cezası 699 bin 245 TL. "Her yıl heyecanla bekliyoruz"

09.05.2026 17:36

İHA

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan "Eber sarısı" çiçeğini koparmanın cezası bu sene 699 bin 245 TL olarak belirlendi.

Eber sarısı, botanik dünyasında "Piyan" adıyla da biliniyor ve dünyada sadece Afyonkarahisar'da Eber ve Akşehir gölleri çevresinde, endemik olarak yetişiyor. 

 

Üstelik bu bitkiyi özel kılan tek şey nadirliği değil. 

 

Baklagiller familyasından olmasına rağmen tek bir gövdeden üç çiçek birden vermesiyle de botanikçileri şaşırtıyor.

Bolvadin'in Derekarabağ köyü sakinlerinden Hüseyin Kılınç, bu eşsiz doğa olayını her yıl heyecanla beklediklerini belirtti. 

 

Kılınç, Eber sarısının sadece mayıs ayında yüzünü gösterdiğini vurguladı.

"SADECE BİR AY KALIYOR"

Kılınç, "Biz bu gölün ekmeğini yiyoruz; suyundan, balığından, kamışından faydalanıyoruz. Ama mayıs ayı gelince gölün çevresi bambaşka bir güzelliğe bürünüyor. Eber sarısı çıkar, sadece bir ay kalır ve sonra kaybolur. Bu kısa sürede dünyanın dört bir yanından fotoğrafçılar, gazeteciler buraya akın ediyor." diye konuştu.

KOPARMANIN CEZASI 699 BİN 245 TL

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilerde, çiçeği koparmanın cezasının bu yıl 699 bin 245 TL'ye yükseltildiği öğrenildi.