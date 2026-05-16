Koparmanın cezası yaklaşık 700 bin TL. Yağmurlardan sonra görüldü
16.05.2026 12:30
Siirt'te koparmanın cezası 699 bin 245 TL olan Şirvan Sümbülü ile Dicle Kır Sümbülü çiçek açtı.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin 'hassas düzey' kategorisinde yer alan ve koparmanın 699 bin 245 TL cezasının olduğu Şirvan Sümbülü (Bellevalia koyuncui) ile Dicle Kır Sümbülü (Bellevalia vuralii), nisan yağmurlarının ardından doğal yaşam alanlarında görüntülendi.
Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 1200-1500 metre rakımlı bölgelerde yetişen endemik bitkileri yerinde inceleyerek kayıt altına aldı.
"KENDİNE HAS BİTKİ FLORASI VAR"
Siirt Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mesut Sırrı, bölgede endemik bitki türleri üzerine araştırmalar yürüttüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Siirt’in de kendine has bir bitki florası var ve bu bitki floraların içerisinde bölgeye has olan, endemik olan türler de yer alıyor. Bu türlerden birisi de son günlerde özellikle nisan-mayıs aylarında görülmeye başlayan Şirvan Sümbülü ile Dicle Kır Sümbülü olan iki türümüz oluşturuyor."
Kente özgü endemik türlerin Siirt Üniversitesi bünyesinde kurulan Botan Herbaryumu’nda muhafaza altına alındığını ifade eden Sırrı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Özellikle turistlerin ve yerel halkın, bu bitkileri koparmamaları gerekiyor. Endemik türler oldukları için bunların belli bir cezai durumu da var."
Bitkileri, okul bünyesindeki Botan Herbaryumu'nda sakladıklarını aktaran Sırrı, "Aynı zamanda bunları dersler kapsamında öğrencilerimize de tanıtıyoruz. Yeri geliyor, yerel halk tarafından da tanıtım ve korunması adına bilgilendirme çalışmalarını bu bitkiler üzerinde yapıyoruz" diye konuştu.
