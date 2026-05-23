Köprüden geçerken düştü. 50 yaşındaki Gülsima aranıyor

23.05.2026 09:36

DHA

Google'da NTV'yi tercih et

Muş'un Cevizlidere köyünde dereye düşüp kaybolan Gülsima Yıldız’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Köprüden geçerken düştü. 50 yaşındaki Gülsima aranıyor
DHA

Tahta köprüden geçerken dengesini kaybedip düştü, akıntıya kapılan 50 yaşındaki kadın aranıyor. 

 

Olay, 20 Mayıs’ta Cevizlidere köyünde meydana geldi. İddiaya göre; ot toplamak için dere kenarına giden Gülsima Yıldız, tahta köprüden geçtiği sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Köprüden geçerken düştü. 50 yaşındaki Gülsima aranıyor 1
DHA

Akıntıya kapılan Yıldız’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

 

Arama çalışmalarına AFAD, jandarma, UMKE, HAK ve İHH ekiplerinin yanı sıra güvenlik korucuları ile köylüler de katılıyor.

Köprüden geçerken düştü. 50 yaşındaki Gülsima aranıyor 2
DHA

Ekipler, dere yatağı boyunca belirlenen noktalarda arama faaliyetlerini sürdürürken, AFAD ekipleri drone desteğiyle havadan tarama çalışması gerçekleştiriyor. 

Köprüden geçerken düştü. 50 yaşındaki Gülsima aranıyor 3
DHA

Çalışmaların, suyun akış yönü dikkate alınarak Muş hattının yanı sıra Batman ve Diyarbakır sınırlarına kadar uzanan bölgelerde yoğunlaştırıldığı belirtildi. 

 

Yetkililer, Gülsima Yıldız’a ulaşılması için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.