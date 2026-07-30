Korkunç cinayetin altından eski aşk hikayesi çıktı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Akçal ile Yerlikaya’nın eski sevgili olduğu ve her ikisinin de evli oldukları öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Akçal’ın intihar edeceğini söylediği, ardından iki çocuk babası Yerlikaya’ya 4 el ateş ettikten sonra tabancayı çenesine dayayıp tetiği çektiği görüldü.