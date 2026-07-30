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Korkunç cinayetin altından eski aşk hikayesi çıktı

30.07.2026 13:54

DHA

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Yalova'da eski sevgilisi Enes Vasfi Yerlikaya'yı öldüren Gül Nihal Akçal aynı silahla intihar etti. Cinayetin ardından eski aşk hikayesi çıktı.

Korkunç cinayetin altından eski aşk hikayesi çıktı
DHA

Yalova'da 28 Temmuz’da akşam saatlerinde, Çiftlikköy ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki emlak dükkanında cinayet meydana geldi. 

 

Dükkana gelen 49 yaşındaki Gül Nihal Akçal ile 39 yaşındaki Enes Vasfi Yerlikaya arasında tartışma çıktı. 

Korkunç cinayetin altından eski aşk hikayesi çıktı 1
DHA

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

 

Sağlık görevlileri, Yerlikaya ve Akçal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 

 

Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ACI ÖLÜM 2
DHA

ACI ÖLÜM

Tartışma büyürken Akçal, yanında getirdiği tabancayla Yerlikaya'ya ateş açtı. 

 

Yerlikaya olay yerinde hayatını kaybederken Akçal ise aynı silahla yaşamına son verdi.

ESKİ SEVGİLİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI 3
DHA

ESKİ SEVGİLİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Akçal ile Yerlikaya’nın eski sevgili olduğu ve her ikisinin de evli oldukları öğrenildi.

 

Güvenlik kamerası görüntülerinde Akçal’ın intihar edeceğini söylediği, ardından iki çocuk babası Yerlikaya’ya 4 el ateş ettikten sonra tabancayı çenesine dayayıp tetiği çektiği görüldü.

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