Koruma altındaki gizli hazine. Ayvalık evlerinin sırrı burada saklı
23.06.2026 12:33
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Badavut Kayalıkları, tarihi sarımsak taşı ocaklarının izleri, doğal kıyı yapısı ve plajlarıyla dikkat çekiyor.
Ayvalık'ın Sarımsaklı Plajı yakınında bulunan Badavut Kayalıkları, Ege Denizi'ne uzanan kayalık kıyı formu, doğal kaya oluşumları ve çevresindeki bozulmamış yapısıyla öne çıkıyor.
Bölge, Ayvalık'ın geleneksel taş mimarisiyle özdeşleşen sarımsak taşının çıkarıldığı eski taş ocaklarının izlerini de taşıyor. Bu yönüyle alan, ilçenin kültürel ve mimari hafızasına ışık tutuyor.
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN OLARAK TESCİL EDİLDİ
Doğal sit alanı kapsamında yer alan Badavut'un bir bölümü, 2019 yılında "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi. Kıyı hattı, kumul alanlar, kaya oluşumları ve deniz manzarasıyla hem doğa tutkunlarını hem de fotoğraf meraklılarını bölgeye çekiyor.
Kayalık tepenin iki yanında biri küçük, diğeri daha geniş iki plaj bulunuyor. Yaz aylarında bölgeyi ziyaret edenler, bu plajlarda denize girmeyi tercih ediyor.
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