Koruma altındaki gizli hazine. Ayvalık evlerinin sırrı burada saklı

Doğal sit alanı kapsamında yer alan Badavut'un bir bölümü, 2019 yılında "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi. Kıyı hattı, kumul alanlar, kaya oluşumları ve deniz manzarasıyla hem doğa tutkunlarını hem de fotoğraf meraklılarını bölgeye çekiyor.