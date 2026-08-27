Kötü koku ihbarı skandalı ortaya çıkardı
27.08.2026 12:23
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, kapalı bir kasap dükkanının deposunda yaklaşık 400 kilogram bozulmuş et ele geçirerek imha etti.
Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Gümbet Mahallesi Sadi Irmak Caddesi'nde bulunan bir kasap işletmesinden gelen kötü koku ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İhbarın ardından ekipler, kapalı durumdaki işletmenin deposunda inceleme yaptı. Depoda gerçekleştirilen kontrollerde, bozularak çevreye yoğun kötü koku yaydığı belirlenen yaklaşık 400 kilogram et tespit edildi.
Halk sağlığı açısından risk oluşturabilecek durumdaki etlere zabıta ekiplerince el konuldu.
İşletmeyle ilgili gerekli tutanakları düzenleyen ekipler, mevzuat kapsamında işlem başlattı. El konulan yaklaşık 400 kilogram bozuk et, zabıta kontrolünde imha edilmek üzere depodan çıkarıldı.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından zabıta ekipleri, depo ve çevresinde detaylı inceleme yaparak denetimleri sonlandırdı.
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