Kötü koku ihbarının altından ceset çıktı
09.08.2026 09:45
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, kötü koku ihbarının ardından girilen bir evde 57 yaşındaki Selim B. ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Hacıahmet Mahallesi sakinleri, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 21.15 sıralarında bir evden yoğun kötü koku geldiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları görüşmelerde apartman sakinlerinden evden uzun süredir kötü koku geldiğini öğrendi.
EVDE CESET BULUNDU
Polis ekipleri kapıyı defalarca çalmasına rağmen içeriden cevap alamayınca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı açılarak daireye girildi.
İçeri giren ekipler, Selim B.'yi (57) salondaki koltuğun üzerinde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Selim B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Selim B.'nin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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