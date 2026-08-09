Kötü koku ihbarının altından ceset çıktı

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Selim B.'nin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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