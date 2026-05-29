Köydeki evinin bahçesine ekti. Yüksek ekonomik değeriyle biliniyor
29.05.2026 12:29
Yozgat'ta 26 yaşındaki genç girişimci, köyündeki bahçede yaptığı salep üretim denemesiyle dikkat çekiyor.
Ekonomik değeri yüksek olan salep üretimini geliştirmek amacıyla farklı türler üzerinde çalışma yaptığını belirten Sarıaslan, bölgede hangi türlerin daha verimli olacağını gözlemlediklerini söyledi.
Salep köklerini geçen sene tanesini 20 liradan aldığını ifade eden genç girişimci, çalışmaları ailesine ait evin bahçesinde sürdürdü.
8 FARKLI TÜR DENEDİ
Salep üretimine yönelik çalışmalarını anlatan Emre Sarıaslan, farklı bölgelerden temin edilen türlerin Yozgat iklimine uyum durumunu gözlemlediklerini belirterek şunları söyledi:
“Bu yıl Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyündeki bahçemizde hem salep hem safran çalışmamız oldu. Salepte üç farklı bölgeden, üç farklı satıcıdan sekiz farklı türü deneme yaptık. Bölgemize uyum sağlayan türler oldu, olmayan türler oldu. Önümüzdeki sezonlarda uyum sağlayan türlerden çalışmalarımıza devam edeceğiz.”
"DRENAJLI TOPRAĞI SEVİYORLAR"
Salep üretiminde toprak hazırlığının önemli olduğunu ifade eden Sarıaslan, ekim sürecini şu sözlerle anlattı:
“Ağustos ortalarında ekimimizi yaptık. Salep ve safranın çalışmaları aynı dönemlerde başladı. Toprak hazırlığımız da tamam. İkisinin toprağını da biraz set şeklinde yapıyoruz. Drenaj toprak seviyorlar.”
"YUMRULARI SAKLAYACAĞIM"
Haziran ayında hasat yapacaklarını belirten Sarıaslan, elde edilen yumruları satış yerine yeniden üretim için kullanacaklarını söyledi.
Sarıaslan, "15 Haziran'da hasadımızı yapacağız. Normalde, hasattan sonra bölgelere göre satışlar başlıyor. Ama ben tamamen bahçemi büyütmek için bütün yumruları önümüzdeki döneme saklayacağım." dedi.
Süreci tarım yetkilileriyle birlikte yürüttüklerini ifade eden Sarıaslan, "Yozgat İl Tarım Müdürlüğü ve Boğazlıyan İlçe Tarım ile koordineli bir şekilde ilerledik. Onlar da ara ara gelip, kontrollerini yapıp hasat ve ekim zamanında bizle birliktelerdi." diye konuştu.
