Köyün geçim kaynağı. Beğenmeyene üstüne para verecek

Tarlasındaki son durumu aktaran Uygur, "Tarlamızda hayvan gübresi bile kullanmıyoruz, kimyasal ilaç vermiyoruz. Çünkü ilaç çileğin yapısını ve lezzetini bozuyor. Çilek sezonumuz açıldı, şu an ürünümüz bol. Herkesi buraya, çileğimizi yerinde görmeye ve yemeye bekliyorum. Çileğimize o kadar güveniyorum ki gelip de beğenmeyen olursa çileği de ücretsiz vereceğim, üstüne parasını da ben vereceğim. Yeter ki gelsinler, bu doğal lezzeti tatsınlar" dedi.