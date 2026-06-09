Köyün geçim kaynağı. Beğenmeyene üstüne para verecek
09.06.2026 11:36
Elazığ'da çilek hasadına başlandı. Arıcak ilçesi Kambertepe köyünde yetiştirilen çileklerde bu yılın ilk ürünleri tarlalardan toplanıyor.
Geçim kaynağı olmakla birlikte, iklim ve toprak yapısının uygunluğu sayesinde Arıcak ilçesi Kambertepe köyünde yetiştirilen çileklerde bu yılın ilk ürünleri tarlalardan toplanıyor.
Çiftçi Yılmaz Uygur, bu sezon da tamamen doğal yöntemlerle üretim gerçekleştirdiklerini ifade etti. İlaçlama veya hayvan gübresi kullanmak yerine çileğin doğal yapısını koruduklarını belirten Uygur, tüm vatandaşları köydeki çilek tarlasına davet etti.
Tarlasındaki son durumu aktaran Uygur, "Tarlamızda hayvan gübresi bile kullanmıyoruz, kimyasal ilaç vermiyoruz. Çünkü ilaç çileğin yapısını ve lezzetini bozuyor. Çilek sezonumuz açıldı, şu an ürünümüz bol. Herkesi buraya, çileğimizi yerinde görmeye ve yemeye bekliyorum. Çileğimize o kadar güveniyorum ki gelip de beğenmeyen olursa çileği de ücretsiz vereceğim, üstüne parasını da ben vereceğim. Yeter ki gelsinler, bu doğal lezzeti tatsınlar" dedi.
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