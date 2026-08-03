Köyüne uçakla gelmişti, şimdi 430 metrelik pisti oldu

Şiran Kaymakamlığı ile Şiran Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalarla iniş yapılan alan genişletilip düzenlenerek 430 metre uzunluğunda uçak pistine dönüştürüldü. Pistin, başta sportif ve amatör havacılık faaliyetleri olmak üzere acil durumlarda alternatif iniş alanı olarak da kullanılabilmesi hedefleniyor.