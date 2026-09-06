KPSS'de 1 yıllık emek 1 saniyede çöp oldu. Sadece 1 saniyeyle yandı, kapı yüzüne kapanınca yıkıldı

Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde sınava girecek adaylar, kimlik ve sınav giriş belgesi kontrollerinin ardından salonlara alındı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte bazı adaylar sınava yetişebilmek için koşarak sınav merkezlerine ulaşmaya çalıştı.

Sınav merkezine son anda ulaşan genç bir kız ise kapıların kapanmasının ardından içeri giremedi. İddiaya göre genç kız, sınav merkezinin kapısına yalnızca 1 saniyelik gecikmeyle ulaştı.