"Kral" görücüye çıktı, fiyatı belli oldu. "Rakibi yok, İstanbul'da tek"
21.05.2026 16:27
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Ataşehir'de görücüye çıkarılan "Kral" için sahibi "Rakibi yok, İstanbul'da tek." dedi. 1 ton 100 kiloluk dev tosun için istenen fiyat 650 bin TL.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Büyükbaş kurbanlık fiyatları bu yıl cinsine, kilosuna ve bakım şartlarına göre 700 bin liraya kadar yükseliyor.
Özellikle iri ve besili hayvanlar yüksek fiyatlarıyla alıcı bulurken, satıcılar artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını ifade ediyor.
Vatandaşlar uygun fiyat için uzun süre pazarlık yaparken satıcılar da maliyetlerini kurtarma mücadelesi veriyor. Birçok kişinin büyükbaş fiyatlarını duyunca küçükbaşa yöneldiği biliniyor.
İstanbul'un Ataşehir içesine bağlı Fethatpaşa Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında sergilenen "Kral" isimli tosunun 1 ton 100 kilo, "Baron" isimli tosunun ise 1 ton 265 kilo olduğu öğrenildi.
Besiciler, hayvanların yaklaşık 3 yılda arpa kırması, yem, saman ve otla beslendiğini ifade etti. Çadırda bulunan diğer büyükbaş hayvanların ise 900 kilodan başlayıp 1 ton 265 kiloya kadar ulaştığı belirtildi.
Dev tosunları görmek için pazara gelen vatandaşlar hayvanlarla fotoğraf çektirirken, "Kral" isimli tosunun fiyatının 650 bin lira olduğu öğrenildi.
"TALİP VAR AMA VERMEDİK, BEKLETİYORUZ"
Boğaların sahibi olan kurban satıcısı Menzeher Karaduman, hayvanlarının özellikle kilo ve ebat olarak benzerlerinin olmadığını dile getirerek “Kral 1 ton 100 kilo, Baron da 1 ton 265 kilo geliyor. Şu anda bu civarın en büyük hayvanı. Bunlar 3 yılda bu hale geliyor. Arpa kırmasıyla, yem, saman ve otla besleniyor. Kral’a talip var ama daha vermedik, biraz bekletiyoruz. Fiyat olarak 650 bin lira istiyoruz.” dedi.
Karaduman, “Şu anda bunun rakibi yok, İstanbul’da tek. Kabalık, uzunluk ve kilo olarak bunun ebatında hayvan yok. Geçen sene bizde Şampiyon ve İmparator vardı. Bu sene de Kral ile Baron’u getirdik. Allah nasip ederse 2027’ye de bir tane Lider getirmeyi düşünüyoruz. Çadırımızda en düşük boğamız 900 kilo. 900 kilodan başlayıp 1 ton 265 kiloya kadar boğamız var.” ifadesini kullandı.