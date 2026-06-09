Kralın kızına şifa olmuştu. 2 bin yıldır aynı sıcaklıkta akıyor

Hafta sonunu ailesiyle Roma Hamamı'nı gezerek geçirdiklerini anlatan bir başka vatandaş ise “Çok güzel bir yer. Umarım herkes gelir ve görür. Gezdikçe topraklarımızın ne kadar değerli ve güzel olduğunu daha iyi anlıyoruz” diye konuştu.

İlçede yaşayan bir kişi ise tarihi yapıda yapılan çevre düzenlemesinin ardından bölgeye daha fazla turist geldiğini belirtti ve “Burada doğduğum için devamlı geliyoruz. Turistler geliyor, burayı geziyor ve ziyaret ediyor. Çok güzel bir yer. Sarıkaya'mız için önemli bir değer. Tarihle iç içe çay içiyor, dinleniyoruz” dedi.