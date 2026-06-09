Kralın kızına şifa olmuştu. 2 bin yıldır aynı sıcaklıkta akıyor
09.06.2026 13:49
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 2018'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan "Kral Kızı" adıyla bilinen tarihi hamam ziyaretçilerini ağırlıyor.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve halk arasında "Kral Kızı" olarak bilinen Basilica Therma Roma Hamamı, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Roma İmparatorluğu döneminde Kayseri'de yaşayan kralın amansız bir hastalığa yakalanan kızının iyileşmesini sağladığına inanılan ve bu nedenle bölgede "Kral Kızı" olarak adlandırılan tarihi hamam, mimarisi ve 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akan termal suyuyla turistlerin ilgisini çekiyor.
ÇEVRE DÜZENLEMELERİ SONRASI DAHA KONFORLU GEZİ İMKANI SUNUYOR
Yozgat Müze Müdürlüğü gözetiminde 2022'de başlatılan ve Ağustos 2024'te tamamlanan çevre düzenleme çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılan tarihi hamam, ziyaretçilerine daha konforlu gezi imkanı sunuyor.
Havaların ısınmasının ardından ziyaretçi yoğunluğu artan ve geçen yıl yaklaşık 50 bin turistin ziyaret ettiği hamam dronla görüntülendi.
"HERKES GELİP BU GÜZELLİĞİ GÖRMELİ"
Tarihi hamamı ziyaret eden bir vatandaş, Yozgat'a ailesiyle İstanbul'dan geldiklerini belirterek, "Roma Hamamı herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Suyu şifalı, anlatmaya gerek yok" dedi.
Tarihi hamamın etkileyici atmosfere sahip olduğunu dile getiren vatandaş, "Atmosfer gerçekten çok güzel. Çocukken de buraya geliyorduk. O zamanlar bu bölge henüz ortaya çıkmamıştı ama şimdi çok güzel olmuş. İki gün önce Nemrut Dağı'na çıktık. Orada yaşadığım büyüleyici atmosferi şu an burada da yaşıyorum. Herkesin gelip bu güzelliği görmesi gerekiyor" diye konuştu.
Hafta sonunu ailesiyle Roma Hamamı'nı gezerek geçirdiklerini anlatan bir başka vatandaş ise “Çok güzel bir yer. Umarım herkes gelir ve görür. Gezdikçe topraklarımızın ne kadar değerli ve güzel olduğunu daha iyi anlıyoruz” diye konuştu.
İlçede yaşayan bir kişi ise tarihi yapıda yapılan çevre düzenlemesinin ardından bölgeye daha fazla turist geldiğini belirtti ve “Burada doğduğum için devamlı geliyoruz. Turistler geliyor, burayı geziyor ve ziyaret ediyor. Çok güzel bir yer. Sarıkaya'mız için önemli bir değer. Tarihle iç içe çay içiyor, dinleniyoruz” dedi.
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