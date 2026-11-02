Küfür etmek ve yüksek sesle konuşmak yasak. Kurala uymayana çay cezası

Kahvehanesine ailelerin de geldiğini belirten Ahmet Çelik, müşterilerin alışkanlık haline getirdiği küfürlü konuşmaların önüne geçmek için böyle bir uygulama başlattığını söyledi.

Çelik, "Küfür etmesinler diye yazdık. Müşteriler küfür ediyor. Niye ettiklerini bilmiyoruz, gelişigüzel ediyorlar. Onun için yazdık. İşletmemize aileler de geliyor. Erkek müşteriler küfür etmeyi alışkanlık haline getirmiş. Ben de bunun önüne geçmek için yazı yazmayı düşündüm. Uyarı yazılarının faydası da oldu. Ceza da yazıyoruz. Masada olan herkese çay söyleme cezası veriyoruz" dedi.