Kuraklığı fırsata çevirmişlerdi. Almus'ta köy yolu sular altında kaldı

Almus Barajı Tokat'ta, Yeşilırmak üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amaçlı olarak 1964 - 1966 yılları arasında inşa edildi. Toprak gövde dolgu tipi olan barajın akarsu yatağından yüksekliği 78 metredir.

21 bin 350 hektarlık bir alana sulama hizmeti veren ve birçok canlıya ev sahipliği yapan barajda alabalık, sazan, yayın ve çaybalığı balığı gibi türler bulunuyor.