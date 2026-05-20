Kuraklığı fırsata çevirmişlerdi. Almus'ta köy yolu sular altında kaldı
20.05.2026 11:20
Tokat'ın Almus ilçesinde geçtiğimiz yıllarda su seviyesinin düştüğü baraj yatağına yapılan yol, sular altında kaldı.
VATANDAŞ KALICI BİR ÇÖZÜM İSTİYOR
Geçtiğimiz yıllarda yaz aylarında tarımsal sulama, elektrik üretimi için suyun bırakılması, yetersiz yağış ve kuraklığın da etkisiyle Almus Barajı'nda su seviyesi yaklaşık 200 metre çekildi. Bu durumu fırsata çeviren yetkililer, baraj yatağına stabilize yol yapıldı.
Yapılan stabilize yol sayesinde 18 köyün ilçeye ulaşımının 13 kilometre kısaldı. Son günlerde yaşanan yağışlarla birlikte Almus Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Baraj yatağında yapılan yol sular altında kaldı. Vatandaşlar bölgede kalıcı bir çözümün yapılmasını talep etti.
YÜZDE 38 DOLULUK ORANINDAYDI
Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü'nde geçen yıl yağışların az olması nedeniyle gün yüzüne çıkan adacık da yine su altında kaldı.
Barajda ocak ayının başında yüzde 38 olan doluluk, kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar sayesinde bugün itibarıyla yüzde 100'e ulaştı.
Almus Barajı Tokat'ta, Yeşilırmak üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amaçlı olarak 1964 - 1966 yılları arasında inşa edildi. Toprak gövde dolgu tipi olan barajın akarsu yatağından yüksekliği 78 metredir.
21 bin 350 hektarlık bir alana sulama hizmeti veren ve birçok canlıya ev sahipliği yapan barajda alabalık, sazan, yayın ve çaybalığı balığı gibi türler bulunuyor.
