Kuraklık alarmı veren bölge yeniden sulara gömüldü. Ege sahillerini aratmıyor

Her iki döneme ait havadan çekilen eski ve güncel görseller büyük değişimi net bir şekilde ortaya koyarken, suya sıfır konumuna gelen köy ise ege sahillerini aratmıyor.

Köy sakinlerinden Şinasi Güçlü “Bilindiği üzere 6 yıl sonra Keban Baraj Gölü'nün kapaklarının açılması demek, buranın son koduna ulaştığını gösterir. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz.” şeklinde konuştu.

Fırat Nehri üzerinde 9 Eylül 1974'te işletmeye alınan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali, elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra su ürünlerinin yetiştirilmesine ve tarımsal sulamaya da katkı sunuyor.