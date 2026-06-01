Kuraklık alarmı veren bölge yeniden sulara gömüldü. Ege sahillerini aratmıyor
01.06.2026 14:41
Keban Baraj Gölü havzasında bulunan Murat Nehri'ndeki su seviyesi, yıllar içinde kuraklıktan tam doluluğa geçerek tarihi bir değişim kaydetti.
Elazığ'da 2021 yılında yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle suların metrelerce geriye çekildiği merkeze bağlı Aşağı İçme köyünde, eski yerleşim yerleri ile ağaç kökleri tamamen gün yüzüne çıkmış ve toprakta derin çatlaklar oluşmuştu.
2026 yılına gelindiğinde ise etkili olan yağışlar, baraj havzasını yeniden eski ihtişamına kavuşturdu.
5 yıl önce kuraklıkla boğuşan Aşağı İçme köyü çevresi, baraj gölünün maksimum seviyeye ulaşmasıyla yeniden tamamen suyla kaplandı.
Her iki döneme ait havadan çekilen eski ve güncel görseller büyük değişimi net bir şekilde ortaya koyarken, suya sıfır konumuna gelen köy ise ege sahillerini aratmıyor.
Köy sakinlerinden Şinasi Güçlü “Bilindiği üzere 6 yıl sonra Keban Baraj Gölü'nün kapaklarının açılması demek, buranın son koduna ulaştığını gösterir. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz.” şeklinde konuştu.
Fırat Nehri üzerinde 9 Eylül 1974'te işletmeye alınan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali, elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra su ürünlerinin yetiştirilmesine ve tarımsal sulamaya da katkı sunuyor.
Toplam 8 ünitesi ile 1330 megavat kurulu güce sahip Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuarlarda yüksek debili su girişi yaşandı.
Su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası bir taşkın riskine karşın barajın tahliye kapakları açıldı.
İlk olarak 1993'te, ardından 2004 ve 2019 yıllarında bol yağışlar nedeniyle baraj kapakları açılmıştı. 7 yıl sonra 4. kez tahliye kapakları açılarak saniyede 361 metreküp su çıkışı sağlandı.
