Kuraklık riski altındaydı. Su seviyesi yükselişe geçti
08.05.2026 10:23
Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde son yağışların etkisiyle su seviyesinde önemli artışlar gözlendi.
Çay, Bolvadin ve Sultandağı sınırlarında bulunan, Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber'de son yağışların da etkisiyle su seviyesi eski haline dönmeye başladı.
Toplam 156 kilometrekare büyüklüğünde alanı kaplayan gölde su seviyesi, 10 gün öncesine yüzde 35 doluluk oranına ulaştı.
Son günlerde etkili olan kar ve yağmurların etkisiyle Sultandağları'ndan Eber Gölü'ne su taşıyan derelerin debisinin yükselmesi ve özellikle Çay Barajı'nda bırakılan fazla suyun Çay Deresi aracılığıyla göle ulaşması su seviyesini daha da artırdı.
Eber Gölü Yaşasın Platformu Başkanı Önder Çiftçi, “Yağışlar ve Çay Barajı'ndan gelen su akışı, Eber Gölü'nün su seviyesinin olumlu derecede yükselmesini sağlıyor. Yalnız Akarçay'ın su akımı, gölü kirletiyor. Fabrika atıkları su kalitesini etkiliyor. Çok mücadele etmemize rağmen önleyemedik” dedi.
Çiftçi, Eber Gölü eski haline dönerse buradan beslenen Akşehir Gölü'nün de eski haline dönebileceğini dile getirdi.
Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gölün geçen yılki ortalama seviyesi 1 metreyken şu anda 4 metrenin üzerine çıktığını aktarmıştı.
Erişmiş, "Kaçak su kullanımıyla ilgili sıkı çalışmalar yapılıyor. Yöre halkının daha duyarlı olması sağlanacak. Bu şekilde Eber Gölü'nde su seviyesi her yıl daha fazla artacak" ifadelerini kullandı.
