Kuraklık sonrası bereket geldi. 10 gün sonra hasat başlıyor
07.08.2026 14:50
Geçen sene kuraklık sebebiyle kovanları boş kalan Batmanlı arıcılar, bu sezonki bereketle moral buldu. Bal hasadına sayılı günler kala son hazırlıklar sürüyor.
Batman'ın Gercüş ilçesinde dağlık ve yüksek rakımlı alanlarda arıcılık yapan üreticiler, yaklaşan bal hasadı öncesinde kovan başındaki son hazırlıklarını ve rötüşlarını tamamlıyor. Yaklaşık 10 gün sonra başlaması planlanan bal hasadı öncesinde kovanları tek tek inceleyen üreticiler, peteklerin doluluk oranından ve balın kalitesinden oldukça memnun.
"ARILAR; KEKİK, GEVEN, SUMAK, ALIÇ VE DAĞ ÇİÇEKLERİYLE BESLENİYOR"
Bölgenin zengin florasında üretim yapan arıcılardan Veysi Kaya, bu yılki sezondan umutlu olduklarını belirterek, “Bu yıl bal rekoltesi ve kalitesi çok şükür gayet iyi. Geçen yıla kıyasla hem miktar hem de kalite bakımından ciddi bir artış var. Yaklaşık 10 gün sonra bal hasadına başlayacağız” dedi.
Bu işi kazanç hırsıyla yapmadıklarını söyleyen Kaya, “Daha çok ailemiz, dostlarımız ve kısıtlı bir çevre için üretiyoruz. Balımız tamamen organiktir. Bölgemizde bulunan kekik, geven, sumak, alıç ve diğer dağ çiçeklerinin özleriyle beslenen arılarımız sayesinde son derece kaliteli ve şifalı bir bal elde ediyoruz” şeklinde konuştu.
"BÜYÜK EMEK İSTEYEN BİR İŞ"
Bu zengin floradan dolayı kovanlarını bu dağlık bölgeye yerleştirdiklerini belirten Kaya, “Arıcılık gerçekten çok meşakkatli ve büyük emek isteyen bir iş. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında sürekli kovanların başında olmak, arıların bakımını ve su ihtiyacını aksatmamak gerekiyor. Bu emek verilmeden kaliteli bal elde etmek imkansız” dedi.
"BU SENE BAL HEM BOL HEM DE KALİTELİ"
Kaya, sözlerine "Geçen yıl iklim şartları olumsuz seyretti; yeterince kar ve yağmur yağmadığı için bal rekoltesi yok denecek kadar azdı ve müşterilerimize karşı mahcup olmuştuk. Ancak bu yıl bereketli kar ve yağışlar sayesinde mevsim çok güzel geçti. Bu sayede bu yıl hem balımız bol hem de kalitesi mükemmel" diye devam etti.