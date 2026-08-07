Kuraklık sonrası bereket geldi. 10 gün sonra hasat başlıyor

Bölgenin zengin florasında üretim yapan arıcılardan Veysi Kaya, bu yılki sezondan umutlu olduklarını belirterek, “Bu yıl bal rekoltesi ve kalitesi çok şükür gayet iyi. Geçen yıla kıyasla hem miktar hem de kalite bakımından ciddi bir artış var. Yaklaşık 10 gün sonra bal hasadına başlayacağız” dedi.

Bu işi kazanç hırsıyla yapmadıklarını söyleyen Kaya, “Daha çok ailemiz, dostlarımız ve kısıtlı bir çevre için üretiyoruz. Balımız tamamen organiktir. Bölgemizde bulunan kekik, geven, sumak, alıç ve diğer dağ çiçeklerinin özleriyle beslenen arılarımız sayesinde son derece kaliteli ve şifalı bir bal elde ediyoruz” şeklinde konuştu.