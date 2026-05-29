Kuraklık tehlikesi yaşamıştı, yağışlar bereket getirdi. Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesi bekleniyor
29.05.2026 09:54
Son Güncelleme: 29.05.2026 10:19
Türkiye'nin "tahıl ambarı" olarak bilinen ve son yıllarda kuraklık tehlikesinin yaşandığı Konya Ovası’ndaki yağışlar, çiftçiyi umutlandırdı.
2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya Ovası'nda kış ve ilkbaharda gerçekleşen yağış, çiftçiyi memnun etti.
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, konuya ilişkin açıklamasında, “Geçen yıl tüm ülke, son 50-60 yılın en kurak sezonunu yaşadı. Geçmiş yıllarda da kuraklık oluyordu ama bölgesel oluyordu. Bu yıl da tam tersi olarak, tüm ülke hattında ortalamanın üzerinde yağış görüldü.” dedi.
"CİDDİ POTANSİYEL OLUŞTURUYOR"
Prof. Dr. Soylu, “Fazla yağış bitkilerin kök bölgesinin havasız kalmasına, çeşitli hastalıkların artmasına ve dolayısıyla verimde de azalmalara neden oluyor. Ama yeterli miktarda yağdığı zaman, yüksek verim ve rekolte açısından ciddi potansiyel oluşturuyor. Konya Ovası bu yönüyle yılbaşına kadar olumsuz bir periyot seyretti. Ama özellikle ocak ayından itibaren bölgeye çok ciddi miktarda yağış düştü.” diye konuştu.
"GİDİŞAT İYİ"
Tarımın üstü açık bir fabrika olduğunu belirten Prof. Dr. Soylu, “Ürün ambara girinceye kadar risk faktörü her zaman var" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Genel değerlendirdiğimiz zaman şu anda gidişatın iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ülke genelinde de çok büyük olumsuzluklar karşımıza çıkmıyor. Nemli ve yağışlı giden bu periyodun, özellikle tarım alanlarında mantar hasarlarını tetiklediğini söyleyebiliriz. Bunlar bir miktar verime olumsuz yansıyacaktır ama genele baktığımız zaman Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltelerinden birini elde edebileceğimiz bir potansiyeli barındırıyor.”
