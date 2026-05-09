Kuraklıkla mücadele ediyordu. Su seviyesi maksimum noktaya ulaştı
09.05.2026 09:17
Gümüşhane'de bol yağışlı geçen bahar aylarının ardından Torul ve Kürtün Barajları'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Kentte etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte Harşit Çayı üzerindeki enerji üretim amaçlı Torul ve Kürtün Barajları tamamen doldu.
Uzun yıllardır yağışların yetersiz olması nedeniyle istenilen seviyeye ulaşamayan barajlarda bu yıl su seviyesinin maksimum noktaya çıkmasıyla birlikte kapaklar açılarak yüksek miktarda su tahliye edilmeye başlandı.
Barajlardan bırakılan su debisi nedeniyle oluşan manzara dikkat çekerken, çevre sakinleri ise yıllar sonra barajların tamamen dolmasının sevindirici olduğunu söyledi.
Vatandaşlar, geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyelerinin ciddi şekilde düştüğünü belirterek bu yıl yaşanan yoğun yağışların hem doğa hem de enerji üretimi açısından önemli olduğunu ifade etti.
Kapaklar açılarak Torul Barajı üzerindeki fazla suyun tahliye edilmeye başlandığını söyleyen Kirazlık köyü sakini Hasan Altıparmak "Herkes barajlar kuruyor susuzluktan öleceğiz diyordu ama Allah bizi unutmaz. Bak yağmurları verdi, barajlarımız doldu" dedi.
Bayram Demirci de, "Önceki yıllarda yağmurlar azalmıştı, barajlar tam anlamıyla dolmuyordu. Ama bu sene fazla su tahliye ediliyor. Su bol. İsteyenlere verebiliriz" diye konuştu.
