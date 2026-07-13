Kuralıkla boğuşuyordu, hayata döndü. Sivas'taki o göl yeniden canlandı
13.07.2026 15:25
Sivas’ta geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Hafik Gölü, bu yıl doldu taştı.
Sivas’ta geçtiğimiz yıllarda kuraklığın etkisiyle su seviyesi önemli ölçüde azalan Hafik Gölü, bu yıl yağan yoğun karların erimesi ve etkili olan yağışlarla birlikte yeniden hayat buldu.
Kent merkezine 41 kilometre, Hafik ilçe merkezine ise 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen Hafik Gölü, artan su seviyesiyle birlikte dolup taştı.
Geçmiş yıllarda kuruyan göl yeniden suyla buluşurken, gölde balık popülasyonunda da gözle görülür artış yaşandı. Yağışların ardından yeniden canlanan göl, havadan görüntülendi. Su yüzeyinde görülen balıklar ise doğaseverlerin ve ziyaretçilerin ilgisini çekti.
"ESKİ HALİNDEN DAHA GÜZEL"
Hafik Gölü'nü gezen bir vatandaş, eski halinden daha iyi olduğunu belirterek, "Çok güzel bir yer ailemle beraber geliyoruz. Sivas’ta gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi de burası. Bu sene yağışların olması Hafik Gölü’nü daha faydalı bir hale getirdi. Şu an eski halinden daha güzel" dedi.
"GÖL ÇOK GÜZEL OLMUŞ"
Hafik Gölü'nü ailesiyle gezmeye gelen bir diğer vatandaş ise "Geçen sene de gelmiştik şu an geçen seneye göre daha etkili. Sular bayağı aşağıdaydı. Şu an göl çok güzel olmuş dolmuş çok güzel bir yer haline gelmiş. Önceden kenarlarda balık yoktu. Şu an balık dolmuş durumda" diye konuştu.