Kuralıkla boğuşuyordu, hayata döndü. Sivas'taki o göl yeniden canlandı

Hafik Gölü'nü gezen bir vatandaş, eski halinden daha iyi olduğunu belirterek, "Çok güzel bir yer ailemle beraber geliyoruz. Sivas’ta gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi de burası. Bu sene yağışların olması Hafik Gölü’nü daha faydalı bir hale getirdi. Şu an eski halinden daha güzel" dedi.