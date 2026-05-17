Kurban Bayramı hareketliliği. Tarihi çarşıda yoğunluk

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş telaşına başladı. Alışveriş için tarihi Almacı Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı ile diğer çarşıları tercih eden vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürüyor. Daha çok kıyafet, ayakkabı, mangal, kebap şişi, bıçak ve satır, şeker ile kuruyemiş satışı yapan işletmelerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamaya başladı.

En güzel ürünleri sipariş vererek tezgahlarını bayrama hazırlayan esnaf ise, müşterilere kaliteli hizmet sunmak için hazırlıklarını tamamladı. Tarihi çarşılarda kurulan tezgahlarda bayramlık şeker, lokum ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunulurken, kuruyemiş ve kahve satılan iş yerleri önünde yoğunluk oluştu. Gaziler Caddesi ve çevresinde de bayramlık kıyafet, ayakkabı ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya gelen vatandaşlar nedeniyle hareketlilik yaşanmaya başladı.