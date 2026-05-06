Kurban pazarının gözdesi oldu. 850 kiloluk "Polat" 340 bin TL'ye satıldı

Daday ilçesinde hayvancılık yapan Okan Çiftçi ise kurbanlık hayvanlara talebin fazla olduğunu dile getirdi.

Çiftçi, “Bu yıl her şeye zam geldi. Kurbanlıkların fiyatı da aynı şekilde yükseldi. Baskül fiyatı 350-400 liradan alıcı buluyor. Kesim ya da bakım için alım olursa daha yüksek fiyattan satımı yapılıyor.” dedi.

Fiyatların Kurban Bayramı'na kadar aynı şekilde devam edeceğini dile getiren Çiftçi, "Satışlarımız iyi, talep var. Önümüzdeki hafta İstanbul'a kurbanlık götüreceğiz. Satış noktasında her şey şu anda iyi." şeklinde konuştu.

ZAMLANDI

164 bin TL'ye kurbanlık hayvan satışı yapan Necati Demirbaş da, “3-4 yıl önce bu fiyatlarla 3-4 tane kurbanlık hayvan alınıyordu, fakat şimdi bir tane alınabiliyor.” ifadelerini kullandı.