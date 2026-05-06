Kurban pazarının gözdesi oldu. 850 kiloluk "Polat" 340 bin TL'ye satıldı

06.05.2026 14:32

İHA

Google'da NTV'yi tercih et

Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarında da hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Pazarın gözdesi 850 kilogramlık "Polat" isimli tosun 340 bin TL'ye alıcı buldu.

Kurban pazarının gözdesi oldu. 850 kiloluk "Polat" 340 bin TL'ye satıldı
IHA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında da hareketlilik yaşanıyor. 

 

Farklı illerden kente gelen vatandaşlar, hayvan sahipleriyle kurbanlık hayvanlar için pazarlıklar yapıyor. 

PAZARIN GÖZDESİ "POLAT" OLDU 1
IHA

PAZARIN GÖZDESİ "POLAT" OLDU

850 kilogramlık "Polat" isimli tosun ise pazarın gözdesi oldu. 

 

"Polat", 340 bin TL'ye alıcı buldu.

 

340 bin liraya kurbanlık alan Hakkı Sevdiyar, "850 kilogram geliyor danamız, 340 bin TL'ye aldık. İsmini de 'Polat' koyduk. Buğday, arpa ile doğal beslenmiş. Hayvanı İstanbul Sultangazi'ye götüreceğiz." dedi.

"HER ŞEY ŞU ANDA İYİ" 2
IHA

"HER ŞEY ŞU ANDA İYİ"

Daday ilçesinde hayvancılık yapan Okan Çiftçi ise kurbanlık hayvanlara talebin fazla olduğunu dile getirdi.

 

Çiftçi, “Bu yıl her şeye zam geldi. Kurbanlıkların fiyatı da aynı şekilde yükseldi. Baskül fiyatı 350-400 liradan alıcı buluyor. Kesim ya da bakım için alım olursa daha yüksek fiyattan satımı yapılıyor.” dedi.

 

Fiyatların Kurban Bayramı'na kadar aynı şekilde devam edeceğini dile getiren Çiftçi, "Satışlarımız iyi, talep var. Önümüzdeki hafta İstanbul'a kurbanlık götüreceğiz. Satış noktasında her şey şu anda iyi." şeklinde konuştu.

 

ZAMLANDI

 

164 bin TL'ye kurbanlık hayvan satışı yapan Necati Demirbaş da, “3-4 yıl önce bu fiyatlarla 3-4 tane kurbanlık hayvan alınıyordu, fakat şimdi bir tane alınabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

KASTAMONU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KASTAMONU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.