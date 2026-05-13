Kurbanlıklar telef oldu! Kurtlar ağıla daldı, 40 koyun öldü
13.05.2026 16:55
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde kurtların saldırısı sonucu ağıldaki 40 koyun öldü, çok sayıda hayvan yaralandı.
Olay Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyünde meydana geldi. Sabaha karşı saat 05.00 sıralarında kurtlar ağıla giderek içerideki koyun sürüsüne saldırdı.
Sürü sahibi İsa Özhan, sabah geldiğinde 40 hayvanın öldüğünü gördü.
"TEK GEÇİM KAYNAĞIM BUYDU"
İsa Özhan, yaşananları şöyle anlattı:
“Sabah ağıla geldiğimde hayvanların birbirinin üstüne yığıldığını gördüm. Kurbanlık olarak hazırladığım koyunlarım telef oldu. Benim tek geçim kaynağım buydu. Çok mağdur oldum.”
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılDI, zarar tespit çalışması başlatıldı. Hayatını kaybeden koyunlar köy muhtarlığınca boş arazide açılan çukura gömüldü.