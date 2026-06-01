Kuruma noktasına gelmişti, 18 yıl sonra dolup taştı

Bu yıl mevsim normallerinin üzerinden yağan karın erimesi ve aralıksız devam eden yağışlarla birlikte baraj tamamen doldu. Doluluk oranı ilk kez yüzde 100’ün üstüne çıktı.

Savaklardan ilk kez su salındı. Geçtiğimiz yıl tamamen ortaya çıkan Pusat köyü yeniden sulara gömüldü. Köyden geriye kalan yine köy camisinin minaresinin külahı oldu.