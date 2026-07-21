Kurumaya yüz tutmuştu, eski haline döndü. Artık nilüferler açıyor
21.07.2026 15:24
Denizli'de bulunan ve geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesi geçiren Süleymanlı Yayla Gölü, bu yılki yağışlarla yeniden hayat buldu.
Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan ve bin 150 metre rakımda yer alan Süleymanlı Yayla Gölü, son yıllardaki kuraklık tehdidinin ardından bu yıl etkili olan yağışlarla eski görünümüne kavuştu.
Birinci derece doğal sit alanı ve "Kesin Korunacak Hassas Alan" statüsündeki gölde su seviyesinin artmasıyla birlikte doğal yaşam da normale döndü. Zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çeken Süleymanlı Yayla Gölü, göçmen kuşların bölgedeki en önemli durakları arasında yer alıyor.
TEKRAR SUYLA DOLDU
Alanda bugüne kadar ak pelikan, yeşilbaş ördek ve sakar meke başta olmak üzere 182 farklı kuş türü kayıt altına alındı. Simgesi haline gelen beyaz nilüfer çiçekleriyle bilinen göl ve çevresinde, ikisi endemik olmak üzere toplam 95 farklı bitki türü tespit edildi.
Geçtiğimiz yıllarda suların büyük oranda çekilmesiyle kuruma noktasına gelen göl yatağı, bahar ve yaz aylarındaki sağanak yağışların etkisiyle suyla doldu.
NİLÜFER ÇİCEKLERİ YENİDEN AÇTI
Su seviyesinin istenen seviyeye ulaşmasının ardından göl yüzeyinde nilüfer çiçekleri yeniden açtı. Bölge havadan görüntülendi ve göl etrafındaki meralarda otlayan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sürülerinin sıcak havada sığ sulara girerek serinlediği anlar dikkat çekti. Kuraklık izlerinin silindiği göl ve çevresi, hem yaban hayatı hem de bölgedeki besiciler için yeniden önemli bir su kaynağı haline geldi.
Ailesi ile birlikte gezi amacıyla Süleymanlı Yayla Gölü'neilk kez geldiğini ifade eden bir vatandaş, "Geçmiş yıllarda kuruduğu söylenen göl, gayet güzel. Ormanlık ve doğa ile iç içe. Nilüfer çiçeklerini gördük. Biz çok beğendik" dedi.
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