Kurumaya yüz tutmuştu, eski haline döndü. Artık nilüferler açıyor

Su seviyesinin istenen seviyeye ulaşmasının ardından göl yüzeyinde nilüfer çiçekleri yeniden açtı. Bölge havadan görüntülendi ve göl etrafındaki meralarda otlayan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sürülerinin sıcak havada sığ sulara girerek serinlediği anlar dikkat çekti. Kuraklık izlerinin silindiği göl ve çevresi, hem yaban hayatı hem de bölgedeki besiciler için yeniden önemli bir su kaynağı haline geldi.

Ailesi ile birlikte gezi amacıyla Süleymanlı Yayla Gölü'neilk kez geldiğini ifade eden bir vatandaş, "Geçmiş yıllarda kuruduğu söylenen göl, gayet güzel. Ormanlık ve doğa ile iç içe. Nilüfer çiçeklerini gördük. Biz çok beğendik" dedi.