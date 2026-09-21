Kurutmalık 600, yaş 100 lira. Talep çoktu, ellerinde kalmadı

Yeşilpınar Mahallesi'nde yaklaşık 120-150 dönümlük alanda üretim yapan Osman Yiğit 15-20 senedir bu işi severek yaptıklarını ifade ederek, "Bu sene üzümlerimiz maşallah çok güzel verimdeydi. Kurutmalık üzümlerimizi 600 liradan, yaş üzümleri de 100 TL'den verdik. Şu an elimizde ürün kalmadı. Geçen sene zirai dondan dolayı bağımızda üzüm azdı, bu yıl rekolte yüksekti, talep de çok fazlaydı. Bu sezon üzüm, üreticinin yüzünü güldürdü" dedi.