Kuşadası Körfezi'nde 4 deniz kaplumbağası ölü bulundu

Trol teknelerinin küpeştelerinde usturmaça olarak kullandıkları atık araç lastiklerinin de ayrı bir çevre sorunu olduğuna dikkat çeken Sürücü; "Kullanım ömrünü tamamlayan ve denize bırakılan lastikler, deniz ekosistemi açısından son derece değerli olan Posidonia oceanica deniz çayırlarının üzerine bırakıldığında bu hassas habitatlara fiziksel zarar verebilmekte, deniz canlılarının barınma, beslenme ve üreme alanlarını olumsuz etkileyebilmektedir.

Posidonia oceanica çayırları yalnızca çok sayıda deniz canlısına yaşam alanı sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda karbonun tutulması ve kıyı ekosistemlerinin korunması açısından da büyük önem taşımaktadır. Kuşadası Körfezi, deniz kaplumbağalarının, yunusların, Akdeniz foklarının ve çok sayıda deniz canlısının yaşam alanıdır.

Denizel biyoçeşitlilik açısından böylesine önemli bir körfezin, deniz tabanını tahrip eden ve koruma altındaki türlerin hedef dışı av olarak yakalanma riskini artıran faaliyetlerden korunması gerekmektedir.

Kuşadası Körfezi trol avcılığına kapatılmalı, denizel biyoçeşitliliğin korunması sağlanmalı ve yerel kıyı balıkçılığının gelişmesi desteklenmelidir. Kuşadası Körfezi'ni korumak, yalnızca deniz canlılarını değil, geleceğimizi korumaktır.

Kaplumbağaları denizde görerek haber veren Seval Fatma Kadı, Ayşe Gerçek, Erkan Beydilli ve Ataberk Dayan'a duyarlılıkları için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.