Kuşadası'nda sürpriz yuvadan 67 caretta yavrusu çıktı

Yuvanın bulunduğu alanın geçtiğimiz kış aylarında SSK Deresi’nin taşması sonucu sel suları altında kaldığı öğrenilirken, bölgede oluşan katı atık kirliliğinin temizlendiği, balçık tabakasının ise yaz aylarında kuruyarak sertleştiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Buna rağmen dişi kaplumbağa bu alanı yuva yeri olarak seçmiş, yuvayı kazmış ve yumurtalarını bırakmış. Aynı şartlarda bu yuvaya 300 metre mesafedeki SSK sitesi kumsalına da bir kaplumbağa tarafından yumurta bırakıldı. Bu yuvalar, deniz kaplumbağalarının uygun şartlar bulabildikleri her kumsalı yuvalama alanı olarak kullanabildiklerini bir kez daha gösterdi. Yaptığımız kontrolde, yuvada 68 yumurta bulunduğu, bunlardan 1’inin bozuk olduğu, 45 yavrunun gece saatlerinde yuvadan çıktığı belirlendi. Kontrol amacıyla açılan yuvadan 22 yavru daha çıkarılarak denize ulaştırıldı. Kuşadası’nda koruma altındaki son yuvadan da önümüzdeki günlerde yavruların çıkması bekleniyor" dedi.