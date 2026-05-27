Küsleri bile barıştırıyor, 110 yıldır süren gelenek. Tam 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Bayramlaşma merasiminin ardından mahalle sakinleri hep birlikte mezarlığa giderek ecdatlarına dua etti. Yamanlı Mahalle Muhtarı Necati Eren, "Bizim dedelerimizden gördüğümüzü bizler de sürdürüyoruz. Küskünler sıraya girip bayramlaşıyor. 110 yıldır bu böyle sürüyor. Yaklaşık 1 kilometre sıra oluyor" dedi.