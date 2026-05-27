Küsleri bile barıştırıyor, 110 yıldır süren gelenek. Tam 1 kilometrelik kuyruk oluştu
27.05.2026 11:11
Son Güncelleme: 27.05.2026 12:00
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesin Yamanlı Mahallesi'nde 110 yıldır süren gelenek bu yıl da devam etti.
Uzadıkça uzayan bayramlaşma kuyruğu yaklaşık 1 kilometreyi buluyor. Kurban Bayram namazı sonrası yaşlılar sıraya geçti, gençler bayramlaştı
110 YILLIK GELENEK BU YIL DA BOZULMADI
Bayramlaşan sıraya geçince, kuyruk uzadıkça uzadı. Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi'ndeki 110 yıllık geleneğin bu yıl da bozulmaması mahalle halkını memnun etti.
KÜSKÜNLERİ BİLE BARIŞTIRIYOR
Bayramlaşma merasiminin ardından mahalle sakinleri hep birlikte mezarlığa giderek ecdatlarına dua etti. Yamanlı Mahalle Muhtarı Necati Eren, "Bizim dedelerimizden gördüğümüzü bizler de sürdürüyoruz. Küskünler sıraya girip bayramlaşıyor. 110 yıldır bu böyle sürüyor. Yaklaşık 1 kilometre sıra oluyor" dedi.
