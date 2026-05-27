Küsleri bile barıştırıyor, 110 yıldır süren gelenek. Tam 1 kilometrelik kuyruk oluştu

27.05.2026 11:11

Son Güncelleme: 27.05.2026 12:00

İHA

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesin Yamanlı Mahallesi'nde 110 yıldır süren gelenek bu yıl da devam etti.

Uzadıkça uzayan bayramlaşma kuyruğu yaklaşık 1 kilometreyi buluyor. Kurban Bayram namazı sonrası yaşlılar sıraya geçti, gençler bayramlaştı

110 YILLIK GELENEK BU YIL DA BOZULMADI

Bayramlaşan sıraya geçince, kuyruk uzadıkça uzadı. Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi'ndeki 110 yıllık geleneğin bu yıl da bozulmaması mahalle halkını memnun etti.

KÜSKÜNLERİ BİLE BARIŞTIRIYOR

Bayramlaşma merasiminin ardından mahalle sakinleri hep birlikte mezarlığa giderek ecdatlarına dua etti. Yamanlı Mahalle Muhtarı Necati Eren, "Bizim dedelerimizden gördüğümüzü bizler de sürdürüyoruz. Küskünler sıraya girip bayramlaşıyor. 110 yıldır bu böyle sürüyor. Yaklaşık 1 kilometre sıra oluyor" dedi.

BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.