Kütahya'da ahşap evde çıkan yangın başka bir eve sıçradı
29.08.2026 12:12
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ahap evde çıkan yangın, etrafındaki samanlık ve bir eve sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Domaniç ilçesine bağlı Aksu köyünde saat 03.30 sıralarında Fikret Uysal'a ait kullanılmayan ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ahşap yapının kısa sürede alevlere teslim olmasıyla yangın büyüyerek aynı kişiye ait samanlığa ve başka bir evin çatısına sıçradı.
KÖY SAKİNLERİNDEN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK
Gece saatlerinde yangını fark eden köy sakinleri, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla seferber oldu.
Köylüler, ellerindeki kepçe, tanker ve su kovalarıyşa yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek oldu.
İhbar üzerine bölgeye Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 4 arazöz, 4 su tankeri ve 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Ekiplerin ve köy halkının yoğun çabasıyla yangının çevredeki yapılara ve ormanlık alana sıçramasının önüne geçilmeye çalışıldı.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında Fikret Uysal’a ait kullanılmayan ahşap ev ile samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, aynı kişiye ait bir evin çatısında da yangın nedeniyle hasar oluştu.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatılırken, olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.
YASAL UYARI
DOMANIÇ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DOMANIÇ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.