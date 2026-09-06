Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Yaralılar var

Kaza sonrası ağır hasar alan araç çekici ile olay yerinden yerden kaldırıldı. Kazada yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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