Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Yaralılar var
06.09.2026 08:26
İstanbul'da Arnavutköy mevkisi Kuzey Marmara Otoyolu havalimanı yönünde seyir halindeki TIR, hafif ticari araca çarptı. Kazada biri çocuk 6 kişi yaralandı.
İstanbul Arnavutköy mevkii Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti üzerinde saat 06.00 sıralarında iddiaya göre seyir halinde A.Y. idaresindeki TIR, Odayeri Gişeleri'ni geçtikten sonra aynı yönde seyir halindeki S.B. isimli sürücünün kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kaza sonrası sürüklenen araç orta refüje çıkarken araçta bulunan biri çocuk, 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan kişiler itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası ağır hasar alan araç çekici ile olay yerinden yerden kaldırıldı. Kazada yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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