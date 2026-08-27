Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil kamyonete çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kazayı gören Emrullah Yıldırım, "Sol şeritteydi trafik durunca hızını alamadı. Sağ şeride attı kendini. Sonra da kamyonete vurdu. Araçta 2 yaralı vardı. Birinin durumu ağırdı. Çok hızlıydı araba. Bir anda soldaydı duramayınca, sağa alınca kendini çarptı" dedi.