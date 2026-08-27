Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil kamyonete çarptı: 1’i ağır 2 yaralı
27.08.2026 14:49
Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki otomobil hızını alamayarak kamyonete çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 11.30 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre seyir halindeki otomobil sürücüsü trafiğin yavaşladığı sırada önünde ilerleyen kamyonete hızla çarptı
Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI AKTARDI
Kazayı gören Emrullah Yıldırım, "Sol şeritteydi trafik durunca hızını alamadı. Sağ şeride attı kendini. Sonra da kamyonete vurdu. Araçta 2 yaralı vardı. Birinin durumu ağırdı. Çok hızlıydı araba. Bir anda soldaydı duramayınca, sağa alınca kendini çarptı" dedi.
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