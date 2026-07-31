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Laf atma kavgası hastanede bitti

31.07.2026 11:17

DHA

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İstanbul'da Enis Emre C. isimli şüpheli, eşine laf attığını iddia ettiği Raşit Ö.'yü silahla yaralandı. Kurşunlardan biri tarafları ayırmaya çalışan yaşlı adama isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Laf atma kavgası hastanede bitti
DHA

Bayrampaşa'da Enis Emre C., eşine laf attığını iddia ettiği Raşit Ö. ile tartışmaya başladı. 

 

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında taraflar kavga etti. 

 

Çevredekilerin kavgayı ayırmak istediği sırada Enis Emre C. yanında bulunan silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Laf atma kavgası hastanede bitti 1
DHA

Olayda kavgayı ayırmak isteyen esnaf Mehmet P. silahtan çıkan kurşunlardan birinin karnına isabet etmesi sonucu yaralandı. 

 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

 

Yaralanan Mehmet P.’ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Kavgaya karışan Raşit Ö. ise aldığı darbelerle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 

YAKALANDI 2
DHA

YAKALANDI

Saldırgan Enis Emre C. olay sonrası girdiği bir iş yerinde polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla yakalandı.

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