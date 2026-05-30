Latin Amerika'da tanıdı, Muğla'da üretmeye başladı

Hacer Peker, kakaonun yanı sıra onun pek çok formunu da ürettiklerini belirterek, “Yolculuklarımın pek çok etabında kakao çiftliklerinde bulundum. Sonra bir fikir doğdu. Neden bunu ülkemde gerçekleştirmiyorum diye düşündüm. Küçük bir makine aldım. Şu an kullandığım melanjörlerden çok daha küçük, 2 litrelik bir makineyle evimin mutfağında başladım. Ardından GEKA'nın Kadın Girişimcilik Hibe Programı'na başvurduk. Kakaonun her formunu merak edip araştırdıktan sonra üretime başladık.” dedi.

Peker, "Şimdi de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) kadın girişimcilik destek programına başvurduk. Sonucunu bekliyoruz." ifadesini kullandı.