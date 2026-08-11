Lezzetini Kazdağları’ndan alıyor. "Bayramiç beyazı"nda hasat zamanı
11.08.2026 12:29
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yetiştirilen ve yörede "Bayramiç beyazı" olarak bilinen nektarinin hasadı başladı.
Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında yer alan Bayramiç ilçesinde yetiştirilen, “Bayramiç beyazı” olarak adlandırılan coğrafi işaretli nektarinde hasat heyecanı başladı.
Erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde hasat edilen “Bayramiç beyazı”nda yaklaşık 7 bin dekar alanda 10 bin ton rekolte bekleniyor.
Kendine has aroması ve lezzetini Kazdağları’ndan alan Bayramiç beyazı, tüccarlar tarafından kalitesine göre üreticiden kilogramı 50 liradan alınırken, erkenci ürünlerde fiyatların 60 liraya kadar çıktığı belirtiliyor.
"15 GÜN İÇERİSİNDE HASADIMIZ BİTECEK"
Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, ilçenin ortalama 7 bin dekar alanında üretim yapılan “Bayramiç beyazı”nda yıllık rekoltenin ortalama 20 bin ton olduğunu söyledi.
“Bu yıl ilkbaharda yağmurların çiçek aşamasına denk gelmesi nedeniyle yüzde 50 rekolte düşüşümüz oldu” diyen Şen, “Erkenci ürünlerde 100 liradan başlayan fiyatlar 60 lira bandındadır. Hasadımızın sonlarına geldik. 15 gün içerisinde hasadımız bitecek. Üreticimiz açısından verimli bir yıl geçti. Ekonomik olarak değerini korumasından dolayı üreticimizin yüzünü güldürdü” diye konuştu.
"KENDİ PİYASASINI KENDİ OLUŞTURAN BİR ÜRÜN"
Bayramiç beyazı üreticisi Ersin Karaca ise "Bayramiç beyazı isimli tüysüz şeftalinin farklı tarihlerde çıkan dört çeşidi vardır. Ben kendim üreticiyim. 100 dönüm tarlamda Bayramiç beyazı yetiştiriyorum. Yeni bir boylama makinesi aldım. Ürünümü de daha kaliteli yetiştirdim. Bayramiç beyazı başka bölgede yetişmediği gibi kendi piyasasını kendi oluşturan bir ürün" dedi.