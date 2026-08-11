Lezzetini Kazdağları’ndan alıyor. "Bayramiç beyazı"nda hasat zamanı

Bayramiç beyazı üreticisi Ersin Karaca ise "Bayramiç beyazı isimli tüysüz şeftalinin farklı tarihlerde çıkan dört çeşidi vardır. Ben kendim üreticiyim. 100 dönüm tarlamda Bayramiç beyazı yetiştiriyorum. Yeni bir boylama makinesi aldım. Ürünümü de daha kaliteli yetiştirdim. Bayramiç beyazı başka bölgede yetişmediği gibi kendi piyasasını kendi oluşturan bir ürün" dedi.