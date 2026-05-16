Litvanyalı şampiyon boksörden şoföre şarj dayağı. Elinden zor kurtuldu, "Ölümden döndüm" dedi

Özkan, "Olay sonrası polisler, 'İyi kurtulmuşsun bunun elinden' dedi. Resmini getirdiler, boks şampiyonuymuş. 'Sen nasıl bunla başa çıktın ?' dediler. Ben de şok oldum. Allah'ıma şükrediyorum, ölümden döndüm" diye konuştu.

Telefonu şarja takmadığından dolayı darbedildiğini düşündüğünü söyleyen Özkan, "Kendisi telefonu bana verdi. İstediğini de anlamadım, 'şarja tak' demek istemiş herhalde. Çünkü polislere verdiği ifadede 'telefonumu şarja taksın diye verdim' demiş. O anda yol da kalabalık olduğu için şarja da takamadım. Daha sonra telefonu aldı. Tahminime göre şarj meselesi yüzünden sinirlendi. Bu durumla ilgili uluslararası insan hakları mahkemesine şikayette de bulunacağım. Lisansını iptal ettireceğim. Bunların sivil vatandaşlara vurma hakkı yoktur. Kavga dövüş anında vuramazlar" ifadesini kullandı.